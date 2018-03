Nova sala de reuniões do Controle de Endemias é inaugurada em Pedro II

Nesta sexta feira, 02 de março, fora inaugurada a nova sala de reuniões do Controle de Endemias, localizada no prédio sede do Setor de Endemias, no bairro Capelinha, em Pedro II. A primeira reunião da Sala de Enfrentamento e Controle da Dengue, como foi batizada, é fruto do Decreto Municipal nº 1211/2016, que explica o que é, e quais as características atribuídas à organização da sala, suas atribuições e áreas de atuação, que é principalmente voltada a combate às Endemias (Dengue, Zika, Chikungunya, Febre Amarela, etc.).

As pautas da reunião foram: apresentação do Relatório de 2017 do Setor de Endemias e Vigilâncias em Saúde e Epidemiológica de Pedro II, apresentação do Plano de Ação 2018 para a área de Combate e Controle de Endemias, e as propostas dos representantes para melhor controle do vetor transmissor (mosquito Aedes Aegypti) em nosso município.

Foi lavrado e posto, o termo em Ata todas as deliberações discutidas na ocasião, que contou com representantes da secretaria municipal de Saúde (Centro de Saúde; Vigilância em Saúde; Vigilância Epidemiológica e Setor de Endemias), secretaria municipal de Infraestrutura (Setor de Limpeza Pública), secretaria municipal de Meio Ambiente e secretaria municipal de Comunicação Social.

O Coordenador do setor de Endemias do município, Rubens Galvão fala da importância na estruturação desse setor: “A proposta é que haja reuniões periódicas, nesta sala contamos com toda a estrutura física necessária para os planejamentos e as promoções de ações do setor”.

De acordo com a Coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Maria Herlândia Sousa, “o objetivo da sala é criar propostas para serem desenvolvidas durante o ano, juntamente com todos os setores representativos (meio ambiente, infraestrutura, limpeza pública, educação, ministério público, prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde – SMS, atenção básica, hospitais e comunicação) lembrando que é de suma importância a consolidação com todos esses setores para melhor qualificação de nossos trabalhos, assim poder ter o controle da dengue, chikungunya e zica vírus, em nosso município”.























FONTE: SEMCOM PEDRO II.

FOTOS: João Paulo Mourão.

Eudes Martins