No jogo de ida pela Copa Sub 21 deu Pedro II, 1 a 0

A Seleção Sub 21 de Pedro II venceu por 1 a 0 a seleção de Milton Brandão em jogo realizado na tarde deste sábado (05) na localidade Tetéu, zona rural de Milton Brandão. Este confronto foi válido pela fase de Semifinais da Copa Integração Norte de Futebol Sub 21, o jogo de volta entre as duas seleções acontece no dia 13 de maio em Pedro II, na Arena Antonio Costa, na localidade Terra Dura. O único gol desse jogo foi anotado ainda na etapa inicial.

O primeiro confronto entre as duas equipes foi muito “brigado”, bem disputado dentro das quatro linhas, ambas as seleções tiveram chances de balançar as redes. Os atletas de Pedro II mostraram muita garra, determinação e vontade de vencer, os mesmos desperdiçaram algumas oportunidades de ampliar o placar, talvez a ansiedade fizesse com que os atacantes perdessem algumas oportunidades, já os jogadores de Milton Brandão, partiram pra cima em busca do empate, mas sempre esbarravam no setor defensivo de Pedro II e quando passavam pelos zagueiros, eram surpreendidos com as boas defesas do goleiro pedrossegundense, Tuca. O placar de 1 a 0 para Pedro II permaneceu até o encerramento da partida.

O técnico da seleção de Pedro II, Cleyton Souza, falou que o primeiro passo foi dado, mas que nada foi ganho ainda. “Mesmo jogando fora de casa, vencemos o primeiro combate, mas não conquistamos nada ainda, temos o jogo de volta e iremos jogar em casa e cada jogo é uma história e assim como foi aqui, lá também vai ser difícil, vamos trabalhar durante toda a semana para não sermos surpreendidos jogando em casa”, comentou Clayton.

















Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins