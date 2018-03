Município realizará retirada de árvores mortas da Praça Lúcio Gomes

O município de Pedro II, por meio da secretaria municipal de Meio Ambiente, atendendo solicitação dos proprietários de trailers e bares localizados na Praça Lúcio Gomes (Praça da Vila Operária), realizou vistoria técnica ambiental e constatou quatro árvores mortas, já secas, cujos galhos estão se soltando, assim correndo sério risco de atingir uma pessoa por ser um local movimentado ou mesmo danificar algum patrimônio como veículos, trailers, por estarem nas proximidades das mesmas.

Conforme informações do secretário municipal de Meio Ambiente, João Batista Martins Júnior, baseado nessa visita feita in loco e a constatação da mortalidade dessas árvores, “iremos fazer um relatório e encaminhar para a Coordenação Municipal de Defesa Civil, na pessoa do seu Coordenador Marcelo Braga, para que o mesmo juntamente com a empresa responsável pela manutenção da limpeza da cidade, possam fazer a retirada dessas árvores mortas que estão causando perigo e no local vamos plantar mudas de Ipês. Essa retirada deve ser feita o mais breve possível para evitar um acidente, acredito que até segunda feira próxima (25), essa árvores mortas sejam retiradas de lá”.

“Essa mesma vistoria feita na Praça Lúcio Gomes, para a constatação da mortalidade dessas árvores, será realizada em outros espaços públicos com o mesmo objetivo, de averiguar se existem árvores mortas e que possam oferecer algum perigo à população para também serem retiradas”, finalizou o secretário João Batista Martins Júnior.





















FONTE: SEMCOM PEDRO II.

FOTOS: Edinardo Pinto

Eudes Martins