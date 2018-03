Município inicia recuperação da estrada que liga a localidade Lapa a PI 216

A Prefeitura de Pedro II, por intermédio da secretaria municipal de Infraestrutura, iniciou de forma emergencial, as obras de recuperação de 25 km de estrada que dar acesso as comunidades, Murici, Tucuns dos Donatos, Tanques, Boa Esperança e Lapa, dando acesso ainda a PI 216 que passa pela zona urbana do município. Em todo esse trecho existem 08 km em condições precárias de trafegabilidade e outros 17 km praticamente isolados, ocasionado pelas fortes chuvas que caíram nos últimos meses naquela região.

Essa estrada foi construída no início da segunda administração do prefeito Alvimar Martins e de acordo com os moradores das comunidades beneficiadas, só agora, na terceira gestão do Alvimar, depois de aproximadamente 08 anos, a mesma está recebendo uma manutenção.

Para Alvimar Martins, não é fácil manter as condições de trafegabilidade nas estradas de forma satisfatória nesse período que Deus abençoa o município com fortes chuvas. “Graças a Deus o nosso inverno tem sido bom, mas tem esse lado que não é favorável para a população, onde as estradas vicinais ficam completamente deterioradas. Dizer para a nossa população, que a prefeitura de Pedro II está reforçando a sua equipe de infraestrutura e muito em breve estará com todas as nossas estradas vicinais com os devidos reparos realizados, como é o caso do acesso dos Tucuns dos Donatos até a Lapa, que são aproximadamente 17 km, onde já estamos agindo e trabalhando para recuperar toda essa extensão de estrada”, disse Alvimar Martins.





















Fonte: SEMCOM

Fotos: Edinardo Pinto

Eudes Martins