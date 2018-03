Município aguarda liberação de sementes e mudas de caju para distribuição

A ação de distribuição de alevinos que aconteceu no ano de 2017, envolvendo a Prefeitura de Pedro II e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), volta a se repetir nesse ano de 2018. No entanto, devido aos baixos níveis dos reservatórios de água em todo o município no ano passado, apenas 120 mil dos 320 mil alevinos disponibilizados pelo DNOCS, foram distribuídos, ficando cerca de 200 mil para serem distribuídos nesse ano.

Segundo a secretária de Agricultura Cleidiane Mesquita, esse estoque de 200 mil alevinos, que ficou para ser distribuído nesse ano de 2018, já foi liberado pelo DNOCS e o município já iniciou a distribuição, visando repovoar os pequenos açudes e reservatórios, beneficiando diretamente os pequenos criadores. "Essa ação vai proporcionar o aumento na produção de pescado, como também incentivar a atividade para ampliar a geração de renda às famílias", disse a secretária.

Para adquirir os alevinos, os criadores devem procurar a secretaria de Agricultura para efetuar o cadastro. Cleidiane Mesquita destacou ainda, que está aguardando a chegada de sementes para realizar a distribuição aos agricultores familiares. “No EMATER em Piripiri, só chegaram a semente de milho, já a semente de feijão está previsto a chegada para a próxima semana, assim como também as mudas do caju anão precoce”, frisou Cleidiane.

A secretária ainda complementou com a seguinte informação. “A distribuição está atrasada, mais ainda está no tempo dos plantios ou replantios. Foi solicitada uma quantidade bem maior de sementes, mais não foi possível conseguir. A quantidade disponibilizada para esse ano será a mesma do ano passado, sendo de 1000 (mil) quilos de milho e 1800 (mil e oitocentos) quilos de feijão, o que não é suficiente, mais foi o que a SDR (Secretaria do Desenvolvimento Rural) disponibilizou. Já as mudas do caju anão precoce, nós solicitamos 8 (oito) mil mudas e foram liberadas 10 (dez) mil mudas, a serem distribuídas provavelmente junto com as sementes”, finalizou Cleidiane Mesquita.





















FONTE: SEMCOM PEDRO II.

FOTO: Ednardo Pinto.

Eudes Martins