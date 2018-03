Mulheres foram homenageadas durante sessão em Pedro II

Realizada durante os trabalhos legislativos na Câmara Municipal de Pedro II na tarde e noite de segunda-feira (12/03), uma homenagem especial à mulher pedrossegundense pela passagem do Dia Internacional da Mulher, comemorado dia 08 de março. A proposição foi da vereadora Lurdinha Alves do PT.

A sessão foi prestigiada por autoridades municipais, estadual, comerciantes, populares, imprensa e pelos familiares das homenageadas. Onze (11) dos treze (13) vereadores estiveram presentes. A sessão foi conduzida pela vereadora Lurdinha Alves. Depois de formada a mesa de honra a vereadora de imediato deu as boas vindas a todos e iniciou os trabalhos com a execução do hino nacional brasileiro.

Os vereadores Samuel Silva, Chico Osmar, Marcelo Coleta e Fabiano Oliveira, usaram a tribuna e fizeram uso da palavra, na oportunidade os mesmos parabenizaram a todas as mulheres em especial as mulheres homenageadas nesta sessão.

A delegada Lucivânia Vidal em sua fala frisou o sofrimento que as mulheres já passaram. “As mulheres já foram e ainda são agredidas em diversas situações, mas infelizmente elas não denunciam. Essas guerreiras que aqui estão sendo homenageadas com certeza já sofreram muito e são exemplos, mas a partir de hoje serão mais exemplos ainda”, comentou Lucivânia.

Zenaide Lustosa, do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher, parabenizou aos parlamentares pela homenagem às mulheres e destacou a importância da mulher ocupar cargos importantes em todos os poderes. “Quero parabenizar a vereadora Lurdinha pela proposição, como também aos vereadores que aprovaram e caminharam juntos e estão proporcionando essa linda homenagem para essas mulheres que nesse momento representam a todas. Quero focar também na importância de se ter mais mulheres representando a sociedade em todos os espaços de poderes, não estou aqui fazendo uma campanha contra os homens e sim uma exigência de que as mulheres ocupem mais espaços”, destacou Zenaide.

Maria Amélia representou o prefeito municipal, Alvimar Martins e durante a sua fala ela disse do prazer de ser mulher. “Em cada esfera que ocupamos desempenhamos muito bem a nossa função, sabemos que temos nossas lutas, mas tornamos essas lutas em momentos de vitórias, por isso faço questão de dizer do prazer de ser mulher. Acompanhamos diariamente os telejornais e me espantando com as notícias tristes referentes as mulheres, infelizmente isso não é assunto somente das grandes cidades, dos grandes centros, aqui em Pedro II vivenciamos essa triste realidade, mas estamos trabalhando para mudar tudo isso, atualmente ocupo um cargo importante no município, sou uma das coordenadoras do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e contamos com o apoio da gestão municipal e uma das nossas metas é mudar essa triste realidade”, disse Maria Amélia.

Bastante emocionada, a vereadora Lurdinha Alves falou da homenagem às mulheres pedrossegundenses. “Hoje estamos homenageando a todas as mulheres, cada uma dessas que aqui estar, representa as demais, quero agradecer a todos/as pela presença, esta não é apenas uma data marcante no processo de lutas das mulheres, mas também de conquistas, dizer que foi um prazer estar com estas mulheres nesses últimos dias, ser mulher não é fácil, diante de uma sociedade tão desigual, mas estamos conseguindo vencer os preconceitos e mostrar nossa força e liderança a cada dia. Parabéns a todas as mulheres”, disse Lurdinha.





















Eudes Martins