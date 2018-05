Mobilização marca o 18 de Maio em Pedro II

A mobilização nacional em torno da Campanha 18 de Maio, de prevenção e combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, foi concretizada hoje, nesta sexta-feira (18), em Pedro II. A ação foi realizada na Praça Domingos Mourão Filho (Praça da Matriz), durante toda a manhã, com autoridades, servidores, funcionários, professores e alunado das escolas municipais.

Para Maria Amélia Santos, coordenadora do Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS e co-organizadora do 18 de Maio em Pedro, o diferencial deste ano foi a realização do concurso de desenhos, paródias e redações junto aos alunos do município. “Hoje é o Dia ‘D’ de combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes e, aqui, em Pedro II, nós tivemos um número bem expressivo de escolas participantes. Esse ano, o diferencial foi o concurso, que instigou o senso crítico dos estudantes para esse problema”, diz.

Os estudantes melhores colocados no concurso foram premiados pela Prefeitura de Pedro II, por meio das secretarias municipais de Finanças e Assistência Social.

"A melhor maneira de se combater a violência sexual contra crianças e adolescentes é a prevenção. É necessário um trabalho informativo junto aos pais e responsáveis, a sensibilização da população e dos profissionais envolvidos, com a identificação de crianças e adolescentes em situação de risco, bem como o acompanhamento da vítima e do agressor", defende a secretária municipal de Assistência Social, Elissiane Uchôa.

O prefeito de Pedro II, Alvimar Martins, participou do evento e destacou o trabalho intersetorial e colaborativo das diversas instituições no acompanhamento, na fiscalização e no atendimento organizado das demandas de crianças e adolescentes, principalmente no tocante à defesa dos direitos da infância e da juventude, que são prioridade em sua gestão.









