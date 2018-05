Mercado do Artesão reúne artesanato, culinária e cultura em Pedro II

Começa nesta quinta-feira (31) a 15ª Edição do Festival de Inverno de Pedro II, evento que atrai milhares de pessoas para o município, conhecido pelo clima agradável, cultura, culinária e pela produção da Opala. Entre os locais que o turista pode visitar, está o Mercado do Artesão, conjunto comercial compostos por boxes, onde é possível encontrar elementos e produtos da identidade cultural local de Pedro II, como as comidas típicas, o artesanato em tecelagem e as joias e biojoias artesanais, que remontam às suas tradicionais feiras desde o princípio do desenvolvimento do município.

A secretária de Turismo de Pedro II, Rejanete Campelo, afirma que o local reúne o novo e o tradicional. “O Mercado do Artesão de Pedro II oferece, em um só lugar, a tradição e a novidade, o tradicional com o contemporâneo, o que atende aos gostos de todos os fregueses, clientes, visitantes e turistas que passam por ali. É difícil visitar o Mercado e não realizar ótimas compras e levar consigo um pedacinho de Pedro II para marcar em sua vida. É um local que vale a pena visitar”, diz.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Eugênio Cavalcante, responsável pela administração do espaço, destaca a importância do Mercado do Artesão para o comércio do município. “O mercado é de extrema importância para nosso artesanato, culinária e cultura, que são patrimônios da nossa cidade, e possibilita a comercialização de produtos tradicionais da nossa região. Ele atrai pessoas tanto de Pedro II como os turistas que visitam o local e a renda que circula no mercado contribui para o crescimento e desenvolvimento da cidade”, avalia.

Aberto de 6h às 20h, no setor da culinária, o Mercado do Artesão conta com um cardápio variado de pratos, como bolos, salgados e queijo assado, até a tradicional culinária da região com panelada, mão de vaca e galinha caipira.

O local também reúne diversos artigos de artesanato. É fácil encontrar produtos em tecelagem, como redes, tapetes e mantas, e peças com bordado em ponto cruz feitas pelas bordadeiras pedrossegundenses, conhecidas por sua qualidade e beleza.

No setor de joias e biojoias artesanais estão as peças desenhadas e confeccionadas com a tradicional opala de Pedro II, onde são encontradas as pedras mais puras do mundo. Entre as peças produzidas, estão acessórios, como colares, pulseiras, anéis e pingentes, e objetos de decoração, além de broches e abotoaduras trabalhados.

















Fonte: SEMCOM

Eudes Martins