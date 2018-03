Meio Ambiente realiza plantio de Ipês na praça da Vila

Conforme legislação ambiental, o município através da secretaria municipal do Meio Ambiente, após a retirada das quatro árvores mortas e secas que estavam oferecendo risco aos visitantes na Praça Lúcio Gomes, já realizou plantios de oito mudas de Ipês, em reposição as árvores que foram retiradas do local. Conforme informações do secretário municipal de Meio Ambiente, João Batista Martins Júnior, essas reposições serão feitas não só na Praça Lúcio Gomes, mais em outros logradouros públicos que teve ou terá alguma árvore retirada por estar morta e oferecer risco as pessoas; ou mesmo que não seja preciso fazer a retirada de nenhuma árvore, mas se tiver espaço para realização de plantio iremos fazer.

Além da sombra, de proporcionar o nosso clima ameno, essas plantas proporcionam uma visualização muito bonita na sua florada, onde poderemos fazer o contraste de cores nas floradas, diversificando os tipos de Ipês. Esse trabalho da secretaria municipal do Meio Ambiente, em parceria com a SEMAR, já teve início na avenida Dr. José Lourenço Mourão e que iremos também beneficiar outras vias públicas de Pedro II, com os plantios de Ipês. Disse Dr. Júnior.









FONTE: SEMCOM PEDRO II. FOTOS: EDINARDO PINTO.



Eudes Martins