Meio Ambiente: Escolas realizam a V Conferência Infanto juvenil

Neste ano de 2018 as escolas municipais de Pedro II que ofertam os anos finais do Ensino Fundamental, continuam sendo estimuladas a escreverem seus projetos de ação para a V Conferência Nacional Infanto juvenil pelo Meio Ambiente – CNIJMA. O evento tem como tema “Vamos Cuidar do Brasil Cuidando das Águas”. A conferência tem como objetivo incluir o público Infanto Juvenil nos espaços de participação social, professores e toda a comunidade escolar no debate das questões socioambientais globais e locais e das políticas públicas de meio ambiente e educação.

Os alunos são orientados pelos professores sobre o tema e na ocasião fazem visitas na comunidade onde a escola fica localizada, propõem projetos e ainda elegem delegados para participarem das demais fases da conferência, Intermunicipal, Estadual e Nacional. Na manhã dessa quarta-feira (28/03), a Escola Municipal Santa Ângela discutiu a temática de forma ampla entre os estudantes e professores. Durante o evento a professora Danielle Nascimento, que é integrante do SOS Rio Corrente, ministrou uma palestra falando sobre a problemática da água no município de Pedro II.

A Escola Municipal Santa Ângela além de eleger os seus representantes também elaborou um projeto com ideias apontadas a partir do estudo coletivo. Durante a conferência, os estudantes com a colaboração dos mestres, apresentaram o projeto.Vale destacar que os alunos estarão intensificando as visitas na comunidade, especialmente ao nascente do Pirapora que fica localizada nas proximidades da escola.

A secretária de Educação, Kelcylene Oliveira, ressaltou que a conferência é mais uma ação de educação ambiental que busca estimular a pesquisa e a participação democrática nas escolas da rede municipal para dialogar e refletir sobre as questões socioambientais. "Esta conferência se encaixa nas diretrizes do prefeito Alvimar Martins, para avançar e fortalecer a educação ambiental na rede de ensino no município de Pedro II, consequentemente buscando o desenvolvimento como também o fortalecimento de ações educativas nas nossas escolas que, certamente, contribuirão com a melhoria de vida da população", afirma a secretária.

















