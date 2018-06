Mães acompanhadas pelo Programa Criança Feliz participam de oficina

A prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), reuniu na manhã desta quinta-feira (21), as gestantes que recebem acompanhamento do Programa Criança Feliz no município. As futuras mamães participaram de uma “oficina” que teve como finalidade incentivar as próprias gestantes a confeccionarem suas lembrancinhas para o tradicional Chá de bebê.

A oficina aconteceu na sede da SEMAS e contou com a participação de várias gestantes, a condução de toda a ação ficou sob responsabilidade da orientadora, Conceição Sena, que teve a missão de ensinar as futuras mães, a confeccionarem lembrancinhas através do papel E.V.A. Os serviços oferecidos pelo programa Criança Feliz, vem proporcionando momentos de muita aprendizagem para as gestantes.

De acordo com a coordenadora do Programa Criança Feliz, Lidiane Sousa, todas as ações realizadas pelo programa em Pedro II, traz muita aprendizagem para as participantes. “Seguimos uma programação que contempla diretamente as futuras mamães acompanhadas através do Programa Criança Feliz no município, todos os eventos são bastante participativos. Há exemplo de outros, esse encontro de hoje foi muito proveitoso e assim como elas, também ficamos felizes com os frutos obtidos, sabemos que a partir de agora elas produzirão em casa, suas próprias lembrancinhas para o chá de bebê”, comenta Lidiane.

















Fonte: SEMCOM

Eudes Martins