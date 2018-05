Lançado em Pedro II a 15ª edição do Festival de Inverno

Na noite de quinta-feira (24), no Mercado do Artesão, Inácia Maria de Oliveira, a Prefeitura de Pedro II realizou a cerimônia de lançamento oficial da 15ª Edição do Festival de Inverno. Neste ano, o Festival acontece de 31 de maio a 3 de junho.





O prefeito Alvimar Martins, ressalta o crescimento proporcionado ao município desde o primeiro Festival de Inverno, realizado no ano de 2004. “Tive a honra de participar da organização de dez festivais e neste ano, quando este grande evento está debutando, é o décimo Festival de Inverno que acontece enquanto estou à frente da gestão municipal. Em todas as oportunidades estive envolvido e dedicado à realização deste que, hoje, é considerado um dos maiores festivais culturais do Brasil. Isso se dá graças ao esforço de toda a população pedrossegundense, gestores, comerciantes, empreendedores e o povo que se uniu para realizar um grande evento e receber bem todos os turistas que vêm até nossa cidade”, comemora.





O deputado estadual, Wilson Brandão (PP), presente na solenidade, destaca a mobilização de todos os setores para a realização do evento. “Todos temos uma grande responsabilidade e compromisso com a população que ama o Festival de Inverno, devido à imponência que ele ganhou ao longo dessas 15 edições. Tivemos uma grande mobilização da Prefeitura de Pedro II, do Governo do Estado, das instituições parceiras e dos deputados piauienses, que, após um pedido nosso, destinaram emendas para o evento e ajudando a realizar um dos melhores festivais que Pedro II terá”, diz.





Representando a Secretaria Estadual de Cultura (Secult), o coordenador da pasta, Maronnyo Vieira, apresentou a programação para o público presente. “Este ano teremos grandes nomes da música nacional, como Raimundo Fagner, Fernando Anitelli e o Teatro Mágico, Vanessa da Mata, Skank, Alcione, Alma Thomas, além das bandas regionais e locais que também são muito apreciadas pelo público do Festival”, afirma.





O secretário de Estado do Turismo, Bruno Correia Lima, por sua vez, mencionou o envolvimento de toda a equipe local e estadual em prol da realização a cada ano de festivais melhores. “É uma união de todos para que, a cada edição, o Festival de Inverno esteja ainda melhor”, diz.





Também estavam presentes na cerimônia a vice-prefeita de Pedro II, Elisabete Brandão; o gerente regional do SEBRAE, Ismael Avelar Bastos; a diretora representante do Instituto e Faculdade Cruzeiro do Sul, Ana Jayra; a secretária municipal de Finanças, Eleonora Uchôa; secretária municipal de Turismo, Rejanete Campelo; secretária municipal de Cultura, Sandra Brandão; secretário municipal de Comunicação, Diego Martins; representante do Poder Legislativo Municipal, vereador Carlos Oliveira; ex-prefeito de Pedro II Carlos Braga; representante do senador Ciro Nogueira (PP), Nelson Luís Nogueira; dentre outras autoridades.





O Festival de Inverno de Pedro II é a uma realização do Governo do Estado, por meio das secretarias de Estado da Cultura e do Turismo, Prefeitura de Pedro II e Sebrae.

































FONTE: SEMCOM

FOTOS: EDINARDO PINTO

Eudes Martins