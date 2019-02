Jornada Pedagógica de Pedro II terá início nesta segunda-feira (04/02)

Nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de fevereiro, a Prefeitura de Pedro II, através da Secretaria Municipal de Educação – SEMED realizará a Jornada Pedagógica 2019, visando à consolidação do planejamento do ano letivo 2019, a partir da reflexão, da troca de experiência, buscando um melhor desempenho da escola, através do estabelecimento de ações e metas para a melhoria do processo ensino-aprendizagem dos profissionais que compõem a rede municipal de ensino.

Com o tema BNCC (Base Nacional Comum Curricular) – Novos rumos para a Educação, a Jornada Pedagógica de Pedro II terá início às 17h30min de segunda-feira (04/02), no Auditório do CEEP - Angelina Mendes Braga, onde acontece a abertura oficial.

A Jornada segue até o dia 08 de fevereiro e as aulas da rede municipal de ensino de Pedro II terão início no dia 11 de fevereiro (segunda-feira).

















Fonte: SEMCOM

Eudes Martins