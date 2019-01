Jornada Pedagógica de Pedro II acontecerá entre os dias 4 e 8 de fevereiro

Entre os dias 4 e 8 de fevereiro, a Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Educação de Pedro II (Semed), realizará, no Auditório do CEEP – Angelina Mendes Braga, a Jornada Pedagógica 2019. O evento tem como objetivo integrar as equipes escolares para constituir um espaço coletivo e democrático de organização dos trabalhos pedagógicos para o ano letivo que se inicia.

A secretária municipal de Educação, Amélia Santos, destaca a importância da realização desse evento. “Estamos iniciando os trabalhos na rede municipal de ensino com novos projetos e metas. Serão quatro dias, com a realização de palestras/oficinas voltadas para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem, a partir da troca de experiências dos profissionais que compõem a rede municipal de ensino do município. Tudo tem como objetivo melhorar sempre a nossa educação”, explica a secretária.

A Jornada contará com a presença dos profissionais da educação da Rede Municipal de Ensino e de educadores convidados.

















Fonte: SEMCOM

Eudes Martins