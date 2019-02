Jornada Pedagógica 2019 de Pedro II destaca o currículo escolar

Nessa segunda-feira (04/02), a Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Educação, deu início à Jornada Pedagógica 2019. O evento acontece no CEEP - Prof.ª Angelina Mendes Braga e segue até o dia 08 de fevereiro. Nesta edição, o encontro dá enfoque à abordagem da Base Nacional Comum Curricular – BNCC com o tema “BNCC – Novos rumos para a Educação”.





Para a secretária municipal de Educação, Professora Maria Amélia Santos, é tempo de seguir com as reformas para melhorar o ambiente escolar e traçar os planos adequados para a educação municipal. “Temos que pensar positivo, pensar para frente, a fim de cuidarmos dos nossos problemas e resolvê-los da melhor forma possível”, diz.









O secretário municipal de Administração, José Marques Viana Neto, representando o Executivo municipal, reforça a importância da união de forças com a Educação. “Sempre se procura trazer boas notícias ao município. Na Educação, haverá a entrega de duas salas de aula novas, na Escola Monsenhor Lotário Weber; o muro da Escola Municipal Cipriano Leite; reformas nas escolas das comunidades Vitória e Roça dos Pereiras, assim também como nas escolas da Terra Dura e Lagoa do Sucurujú; além da quadra poliesportiva da Escola Inês Passos Galvão. Também o piso salarial do mês de fevereiro e do retroativo do mês de janeiro estão assegurado”.





Representando a Câmara Municipal de Pedro II, o vereador Samuel Silva destacou a importância dos profissionais da educação. “Parabenizar a equipe de professores da SEMED pela instituição da Prova Pedro II. A educação visa mudar vidas. E os professores têm o dom especial de transformar as vidas dos estudantes”, diz.







Para o professor Ernâni Getirana, da Academia Pedrossegundense de Letras e Artes – APLA, a escola é uma instância de valorização das artes, da cultura, da ciência e das diversas manifestações. “Temos aqui pessoas sensatas propondo encontros democráticos. A APLA e o Coletivo P2 vêm fazendo saraus. Em 2018, foram 80 saraus, incentivando a participação da juventude e buscando fazer por Pedro II o melhor que pudermos fazer”, reforça.





Após os discursos, houve a apresentação do Memorial Resumo de Ações 2018 da SEMED e a explanação das propostas de ações para 2019, entre elas, a adesão ao Programa Mais Adolescente; continuidade dos Aulões para a Prova Brasil; continuidade das ações educativo-culturais nos grandes eventos, como Festival de Inverno, Folguedos, Desfile 7 de Setembro, Jogos Olímpicos Pedrossegundenses – JOPS; esporte escolar unido à educação; participação na Prova Brasil; do Programa Saúde na Escola – PSE; intersetorialidade, entre outras.





Até a próxima sexta-feira (08/02) serão abordados, dentre outros temas: BNCC na prática; Diálogo Violência na sala de aula; Educação e práticas inclusivas; reunião de planejamento com gestores e coordenadores; oficinas pedagógicas com professores; planejamento educacional 2019 e formação de merendeiras e zeladores.





























Fotos: Sales Neto

Fonte: SEMCOM

Eudes Martins