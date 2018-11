JOPS 2018 seguem com muita emoção em Pedro II

Os Jogos Olímpicos Pedrossegundenses – JOPS 2018 seguem com muita emoção, nervosismo, olhares tensos, preocupação com o tempo de confronto, muita correria em quadra, mas com disputas leais entre os alunos, muitas delas vão além do adequado devido à vontade de vencer, de se conquistar a vitória.

Percebe-se que os comandantes das equipes objetivam a calma, a tranquilidade durante os confrontos, o toque de bola, domínio do confronto, mantendo a posse de bola, pois qualquer erro pode ser fatal, seguir adiante na competição é o que importa na modalidade futsal.

São várias as modalidades disputadas nesta edição dos JOPS 2018 em Pedro II pelas escolas do município, o futsal está sendo a modalidade que tem atraído muitos torcedores, os ginásios ficam pequenos para tanta gente. Os JOPS 2018 serão encerrados na sexta-feira (16/11).

A secretária de Educação, Kelcylene Oliveira, demonstra muita emoção pela realização da competição. “A abertura dos JOPS aconteceu, na última segunda-feira (12) e nestes dois últimos dias tivemos a oportunidade de acompanhar diversas modalidades, entre elas o futsal, são jogos com disputas emocionantes, o que mais me chama atenção ainda, é a participação dos pais e de toda a família que vem torcer pelo seu filho. Avaliamos os jogos estudantis até aqui como sendo muito positivo, estando secretária e sendo responsável pelo evento, estou muito feliz e, esta felicidade toma conta de toda a equipe SEMED e mais uma vez agradecemos ao prefeito Alvimar Martins que não poupou esforços para a realização deste mega evento que já faz parte do nosso calendário”, comenta.

Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins