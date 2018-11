Jogos Olímpicos de Pedro II registram recordes de público e competições

Foram realizadas na última sexta-feira (16/11) as partidas decisivas e a cerimônia de premiação da sexta edição dos Jogos Olímpicos Pedrossegundenses – JOPS 2018. A competição, promovida pela Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Educação e demais órgãos, envolveu jovens de todo o município em diversas modalidades esportivas e bateu recorde de público.

Do dia 12 ao dia 16 de novembro, a Praça da Juventude Antonino Martins de Andrade, o ginásio da Escola Monsenhor Lotário Weber, o Ginásio Pedro Celestino da Silva e a Arena Gonzaguinha foram cenário de competições esportivas com atletas estudantis, jogos de alta qualidade, com espírito olímpico e amor dedicado ao esporte, levando grande número de atletas e torcidas organizadas aos espaços de realização dos JOPS 2018.

A professora e Coordenadora de Educação Física da SEMED, Erivânia Santos, o Diretor Pedagógico Joel Neves, a secretária de Educação do município, Kelcylene Oliveira, juntamente com toda a equipe da SEMED, proporcionaram ao público pedrossegundense instantes de comemoração, euforia e vibração junto às equipes participantes, além de despertar e fortificar na infância, adolescência e juventude locais o gosto de jogar e o prazer evidenciado pelo esporte, levando ao aprendizado físico, cooperativo e colaborativo, no intuito de que se formem novas gerações de atletas e novas equipes.

"O que se percebe na expressão e na mobilização de todos os professores, coordenadores e diretores envolvidos é a busca permanente da formação intelectual e do sentimento de organização em equipe do alunado, da sensibilização da família para participar de forma efetiva na vida escolar desses alunos e da motivação de toda a população em prol de atividades desportivas que levem o público infanto-juvenil a formar valores, conhecimentos e comportamento competitivo que é o que eles viverão em sociedade", afirma o prefeito de Pedro II, Alvimar Martins.

"As escolas e colégios participantes demonstraram garra, disposição e força de vontade, estando os estudantes e professores todos de parabéns, trazendo esse belíssimo espetáculo: memorável e inesquecível na vida de cada um de nós, pedrossegundenses", ressalta a primeira-dama e secretária municipal de Planejamento e Finanças, Eleonora Uchôa.

Kelcylene Ribeiro, secretária municipal de Educação, também frisa o envolvimento da comunidade pedrossegundense na realização dos JOPS. “Tivemos a presença dos alunos, dos pais de alunos, que vieram prestigiar, da comunidade pedrossegundense em geral, diretores de escolas e professores. Os alunos esperam por esse momento durante todo o ano. É com muito prazer que organizamos durante muitos anos esse grande evento esportivo”, diz.

A edição dos Jogos Olímpicos Pedrossegundenses 2018, aconteceu de 12 a 16 de novembro.

















Fotos: Eudes Martins

Fonte: SEMCOM

Eudes Martins