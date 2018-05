Jogo de volta entre Pedro II e Milton Brandão acontece neste domingo (13)

Pedro II e Milton Brandão decidem neste domingo a partir das 15h45min na “Arena Bandeirão” da localidade Serra dos Matões, quem seguirá na Copa Integração Norte de Futebol Sub 21, este confronto decide uma vaga para a final da competição. No jogo de ida, a seleção de Pedro II venceu pelo placar de 1 a 0 e neste jogo de volta basta um empate ou uma simples vitória para a seleção pedrossegundense passar a grande final.

Com a finalidade de apresentar um excelente jogo e não ser surpreendida neste confronto contra a fortíssima seleção de Milton Brandão, a comissão técnica da seleção de Pedro II, teve uma semana de preparação e com treinos intensivos com os atletas.

A expectativa é de um grande espetáculo com a presença de centenas de torcedores para acompanharem o duelo entre Pedro II e Milton Brandão. A Copa Integração Norte de Futebol Sub 21, é uma realização da FUNDESPI (Fundação dos Esportes do Piauí).

















Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins