Jogando fora de casa o Felipe venceu o time do Vista Alegre por 2 a 0

Pelo grupo B do Ruralzão entraram em campo na tarde deste sábado (23) as equipes do Vista Alegre e Felipe. Os primeiros momentos da partida foram de pouco perigo. Dentro de campo, o time do Felipe começou jogando mais a frente, trabalhando mais a bola no meio de campo e ficando mais do lado ofensivo. Já o time do Vista Alegre a todo o momento tentava quebrar o bloqueio do time visitante trabalhando a bola, mas sem muito sucesso. Os primeiros minutos do embate foram marcados por divididas mais fortes e de muita reclamação entre os atletas e pressão pra cima da arbitragem.

O time do Felipe tocava mais a bola, procurava se livrar da forte marcação dos atletas do time local e sempre buscava surpreender o setor defensivo do adversário através de jogadas rápidas por meio do atacante Felipe Barroso. O tempo passava e os goleiros pouco trabalhavam, até que após uma bola cruzada pela direita do ataque do time do Felipe, os zagueiros do Vista Alegre falharam e de cabeça o atleta Felipe Barroso abriu o placar para o Felipe, 1 a 0 para o time visitante.

Os atletas do time local partiram para o ataque em busca do gol e do empate, mas falhavam nas finalizações, mesmo contando com toda habilidade do jogador Manteiga e a experiência do atleta Dalua, o gol não saiu na primeira etapa, que terminou 1 a 0 para o Felipe.

Na volta para o segundo tempo, os times fizeram algumas alterações, vale destacar que o time do Vista Alegre é composto por vários jogadores que residem na localidade Felipe, o que trouxe um confronto dentro de campo entre parentes. Não demorou muito e o time do Felipe já dominava a partida, atacando mais e contando com uma excelente atuação do setor defensivo.

O segundo gol da partida não demorou muito para sair, após um belo chute de fora da área, o jogador Eudes balançava a rede e colocava 2 a 0 no placar para o time do Felipe. As jogadas mais pegadas voltavam a ser praticadas pelos atletas, exigindo muito da arbitragem que após diálogo e distribuição de cartões amarelos, conseguiu conter os ânimos dos atletas.

Com a vitória por 2 a 0 fora de casa, o time do Felipe confirma a boa fase e chega aos 09 pontos na competição após três jogos, já o time do Vista Alegre permanece com os mesmos 04 pontos no campeonato, sendo três jogos, com uma vitória, um empate e uma derrota.

















Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins