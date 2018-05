Jogando em casa Pedro II é eliminado da Copa Integração Norte

No jogo de volta pela Copa Integração Norte de Futebol Sub 21 realizado na tarde de domingo (13) na Arena “Bandeirão” na comunidade Serra dos Matões, a seleção de Pedro II perdeu para a seleção de Milton Brandão e está fora da competição. Jogando em casa, a seleção pedrossegundense precisava apenas de um empate para seguir no campeonato já que havia vencido o jogo de ida por 1 a 0. Todos os gols da partida saíram no primeiro tempo, Pedro II marcou primeiro e colocava 2 a 0 no placar agregado. Ainda no primeiro tempo a seleção de Milton Brandão empatou e virou para 2 a 1, deixando o placar agregado empatado em 2 a 2, resultado que levava a decisão para as penalidades.

Durante o primeiro tempo, a seleção de Milton Brandão mostrava mais vontade de vencer a partida, os seus atletas estavam mais determinados e levavam mais perigo ao setor defensivo de Pedro II, mas de tanto insistir, a seleção de Milton Brandão foi se expondo e em uma jogada rápida de contra ataque, após excelentes trocas de passes pela direita do ataque de Pedro II, a bola foi cruzada na área e na oportunidade o jogador Lindemberg subiu mais alto que seus adversários e de cabeça fez 1 a 0 para Pedro II.

A seleção de Milton Brandão não desistiu, partiu pra cima e minutos depois, após cobrança de falta pelo lado direito, em bola levantada na área, o jogador Gilvan subiu e de cabeça colocou números iguais na partida, 1 a 1. Em seguida o selecionado de Milton Brandão que é formado por atletas considerados de boa estatura (altos), tinha outra oportunidade, dessa vez em cobrança de falta pelo lado esquerdo de seu ataque e mais uma vez, após a bola ser levantada na área, o atleta José (Pepeu) subiu, testou e colocou Milton Brandão na frente, 2 a 1 no placar.

O segundo tempo iniciou com uma bela chuva, deixando o campo um pouco impraticável, onde os atletas encontravam dificuldades pra dar continuidade as jogadas, mesmo assim, a segunda etapa foi de grandes emoções, lá e cá, com oportunidades desperdiçadas por ambas as equipes. Os atletas não balançaram as redes nos 45 minutos do segundo tempo e o resultado permaneceu o mesmo da primeira etapa.

A definição de quem passaria para a grande final da competição, só seria conhecida após a cobrança de pênaltis e os atletas de Milton Brandão foram mais eficientes e marcaram as suas 05 cobranças, já Pedro II perdeu uma cobrança e deu adeus a competição. Pedro II 04 x 05 Milton Brandão, com este resultado, a seleção de Milton Brandão chega a final da Copa Integração Norte de Futebol Sub 21 que é realizada pela FUNDESPI (Fundação dos Esportes do Piauí).

















Eudes Martins