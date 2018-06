Jogando em casa Barro dos Lopes goleia o São Braz pelo Ruralzão

O Barro dos Lopes fez seu primeiro jogo em casa pelo Campeonato Rural de Pedro II, o Ruralzão 2018 na tarde deste sábado na Arena Faveirão. Mesmo contando com um público abaixo das expectativas, a torcida do time local não decepcionou e empurrou o time do início ao fim da partida.

Após um primeiro tempo fraco tecnicamente e com poucas oportunidades de gol, os comandados dos dirigentes e atletas Marcos e Topeca foram para o intervalo com 1 a 0 no placar e voltaram para a etapa complementar e mostraram mais eficiência, balançaram as redes mais 3 vezes e venceram o seu segundo confronto disputado nesta edição e chegaram aos seis pontos no campeonato com seis gols marcados e nenhum gol sofrido.

O primeiro tempo dos dois times não foi muito animador. Embora tenha dominado as ações ofensivas, o time do Barros dos Lopes sofreu para furar o bloqueio defensivo dos rivais e encontrar espaços para chegar ao gol. Aos 25 minutos de jogo, o time local quase abre o placar, mas a bola parou na trave, minutos depois o atacante Maycon Marques abriu o placar para o Barro dos Lopes, fazendo 1 a 0.

O time do São Braz saiu do seu setor defensivo e partiu pra cima, acertou bola na trave, obrigou goleiro Tuca a realizar uma boa defesa e tudo levava a crer que o time visitante empataria a partida ainda na primeira etapa.

Na volta para o segundo tempo, o time do Barro seguia as orientações dos seus comandantes e partiu em busca do segundo gol, já o time do São Braz insistia em busca do empate. Não demorou muito e o atleta Cleandro fazia 2 a 0 para o Barro dos Lopes. Em busca de diminuir o placar o São Braz ficava exposto ao contra ataque e em uma jogada rápida, a bola sobrou novamente para o atleta Cleandro e ele não desperdiçou e colocou 3 a 0 no placar, marcando o seu segundo gol na partida.

O time do São Braz ainda levou perigo ao setor defensivo do Barro Lopes, mas não conseguiu balançar a rede, foi uma tarde onde o goleiro Tuca não teve muito trabalho. O time do Barro dos Lopes administrava a partida, teve uma ampla posse de bola e durante uma cobrança de falta, o jogador Luis Carlos bateu com muita perfeição e fez 4 a 0 para o Barro dos Lopes.

Final de confronto, Barro dos Lopes 4 X 0 São Braz. O Ruralzão 2018 é uma realização da Prefeitura de Pedro II por intermédio da Secretaria de Desporto, através de uma emenda parlamentar do deputado estadual, Wilson Brandão.













Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins