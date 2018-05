Intensificada a manutenção da iluminação pública na zona rural de Pedro II

Melhorar toda a rede de iluminação pública é também uma das prioridades da gestão do prefeito de Pedro II, Alvimar Martins. Nos últimos dias a prefeitura, através da Secretaria de Infraestrutura, tem intensificado os serviços de recuperação e manutenção da iluminação em diversas localidades.

De acordo com as demandas existentes, os serviços que estão sendo executados, vão desde a troca de lâmpadas queimadas até a manutenção do sistema de iluminação. Nos últimos dias, a frente de trabalho esteve nas localidades Várzea, Palmeira dos Soares, Serra dos Matões, São João e Carnaúbas. Agora mais recente os trabalhos foram realizados na localidade Fazendinha.

Nesta terça-feira (29) a equipe da iluminação pública estar na localidade Goiabeira, onde todas as demandas serão atendidas, ou seja, todos os problemas detectados serão solucionados. Atualmente os serviços de iluminação pública foram intensificados tanto na zona urbana quanto na zona rural.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura, João Manuel da Cruz, (João Manduca), todas as solicitações feitas pelos moradores estão sendo atendidas. “Recebemos diversas reclamações e solicitações para resolvermos os problemas, a partir daí, fizemos um mapeamento das localidades que precisam de melhorias e estamos realizando o serviço, com a troca de lâmpadas, estamos colocando lâmpadas que consomem menos e tem mais eficiência no alcance, ressaltar ainda, que temos trabalhado muito também na zona urbana do nosso município, aos poucos, nós estamos atendendo a todas as demandas”, disse o secretário.

O prefeito Alvimar Martins disse que o trabalho realizado na iluminação pública segue um planejado que é necessário, já que a iluminação pública é essencial para o bem estar, a tranquilidade e a segurança de todas as comunidades. “A nossa gestão vem seguindo um planejamento, de modo que todas as localidades serão beneficiadas com a reposição de lâmpadas, é nossa intenção proporcionar aos moradores mais qualidade de vida e bem estar, tanto na zona urbana, quanto na zona rural”, comentou Alvimar Martins.





















Fotos: Roberto Santos

Eudes Martins