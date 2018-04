Inscrições abertas para o Campeonato Feminino de Futebol de Pedro II

Com objetivo de fortalecer o futebol feminino no município de Pedro II, a Prefeitura Municipal por intermédio da Secretaria de Desporto e Juventude, abre as inscrições para o Campeonato Pedrossegundense Feminino de Futebol Amador. As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril.

Para participar da competição, que está prevista para começar no mês de maio, as pessoas responsáveis pelos clubes, devem procurar a Secretaria de segunda à sexta-feira das 08h às 13h, localizada ao lado da Prefeitura, na Rua Tertuliano Filho, esquina com a Rua Domingos Mourão e solicitar a ficha de inscrição. Ao garantir a inscrição da sua agremiação, o dirigente recebe uma autorização para mandar confeccionar o uniforme para o seu time, que é composto por camisas, shorts e meiões.

O secretário de Esportes, Leandro Carvalho, fala da importância da competição. “Queremos incentivar e estimular o esporte feminino em Pedro II. Precisamos nos unir para que tenhamos uma grande competição, um excelente campeonato, ajudando essas meninas a praticar atividades físicas, esporte, ter uma interação entre os clubes. Por isso a importância do campeonato, que tem o apoio e incentivo da Prefeitura de Pedro II e do deputado estadual Wilson Brandão. Temos certeza que será uma grande competição”, destaca o secretário.





















Fonte: SEMCOM

Foto: Eudes Martins

Eudes Martins