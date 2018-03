Iniciado os preparativos para a 15ª edição do Festival de Inverno de Pedro II

Em reunião realizada na tarde desta segunda-feira (26/02) em Teresina, gestores debateram sobre a 15ª edição do Festival de Inverno de Pedro II, o encontro aconteceu em Teresina, na sede da Secretaria Estadual de Cultura - SECULT, com a presença do secretário, Fábio Novo, Deputado Estadual, Wilson Brandão, Prefeito de Pedro II, Alvimar Martins, secretários municipais, Sandra Brandão (Cultura) e Diego Martins (Comunicação).

Durante o encontro, o secretário de Cultura do Estado do Piauí, Fábio Novo, destacou a importância do evento, nesta que será a sua 15ª edição. “O governo do estado estará como sempre apoiando esse festival que já se tornou referência no calendário cultural do Piauí, como um dos maiores eventos de nosso estado. Temos orgulho do Festival de Inverno de Pedro II e vamos trabalhar para que o festival seja melhor a cada ano”, frisou Fábio Novo.

Assim como no ano de 2017, o Deputado Wilson Brandão, comprometeu-se em disponibilizar emenda parlamentar e ainda trabalhar para viabilizar emendas com seus companheiros de legislativo. “Nós ainda iremos realizar várias reuniões com o secretário de Cultura, Fábio Novo, com o prefeito Alvimar Martins, com toda sua equipe, SEBRAE e também com o governador Wellington Dias, pois é um conjunto de ações que precisam ser encaminhadas para que se faça um grande festival. Queremos realizar a melhor das edições, para isso precisaremos mais do que nunca dessa união de forças, como também estaremos disponibilizando uma emenda parlamentar”, disse o parlamentar.

O prefeito Alvimar Martins destacou que nesse ano de 2018, Pedro II irá celebrar a melhor de todas as edições. “São 15 anos de Festival de Inverno e essa será até então a melhor edição, com certeza entrará para a história. Estamos nos planejando e iremos preparar a cidade para receber milhares de turistas, não tenho dúvidas que mais uma vez realizaremos nosso festival com sucesso total, assim como foi no ano de 2017, onde trouxemos inovações e todos aprovaram com louvor. Continuaremos na mesma linha: música, cultura, ecoturismo, esporte, artesanato e muitas outras surpresas”, disse o prefeito.

Também participaram da reunião o arquiteto e músico, Júlio Medeiros, o engenheiro Luciano Uchôa e os produtores culturais, Roberto Raulino e Joyce Amaral.

O Festival de Inverno 2018 acontecerá entre os dias 31 de maio a 03 de junho.





























FONTE E FOTOS: SEMCOM PEDRO II

Eudes Martins