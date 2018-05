Ingazeira estréia no Ruralzão com derrota por 1 a 0 para o Rodrigo

Na estréia pelo Campeonato Rural de Pedro II, o time da Ingazeira não se saiu bem na tarde de domingo (20). Mesmo jogando em casa no embate contra a equipe do Rodrigo o time perdeu por 1 a 0, um gol sofrido ainda na primeira etapa do confronto.

A grande parte da partida foi dominada pelo time local, mas em um descuido do setor defensivo, o time visitante abriu o placar ainda no primeiro tempo e conseguiu segurar o resultado até o encerramento da partida.

O time da Ingazeira insistiu, persistiu, criou várias oportunidades claras de gols, mas pecou muito nas finalizações, assim como o primeiro, todo o segundo tempo foi dominado pelo time local. Após está perdendo por 1 a 0, o objetivo era um só, empatar a partida e não sofrer uma derrota em casa, neste caso, objetivo não alcançado.

A equipe do Rodrigo se defendia e partia no contra ataque, criou algumas oportunidades de ampliar o placar, mas também pecava na conclusão. Após o apito final do árbitro, os atletas do Rodrigo comemoraram muito a vitória obtida fora de casa e agora aguardam o próximo confronto que de acordo com a tabela acontecerá dia 09 de junho em casa, contra a Goiabeira, já o time da Ingazeira vai até a comunidade Pequis enfrentar o time local, este confronto está marcado para acontecer dia 27 de maio.

O Ruralzão 2018 é uma realização da Prefeitura de Pedro II, através da Secretaria Municipal de Desporto por intermédio de uma emenda parlamentar do deputado estadual, Wilson Brandão.













Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins