III Conferência Municipal de Educação é realizada em Pedro II

A Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Educação e do Fórum Municipal de Educação, promoveu, nesta quinta-feira (5/4), a III Conferência Municipal de Educação. Um evento que objetivo avaliar a implementação do Plano Municipal de Educação de Pedro II, os avanços e os desafios para as políticas públicas educacionais do município.

A secretária municipal de Educação, Kelcylene de Oliveira, destacou o tema trabalhado na Conferência e a eleição para a escolha dos delegados. "Trabalhamos como temática nesta Conferência, O Sistema Nacional de Educação (SNE) e o Plano Nacional de Educação (PNE): monitoramento, avaliação e proposição de políticas para a garantia do direito à educação de qualidade social, pública, gratuita e laica. Nesta Conferência também tivemos a eleição de delegados para representação de Pedro II nas Conferências Estadual e Nacional de Educação, que se realizarão após a etapa municipal. Ressalto ainda, a importante da presença de todos, tendo em vista que as conferências municipais são momentos onde a sociedade civil se reúne para discutir as políticas públicas que nortearão a caminhada da Educação no município”, comentou a secretária.

O prefeito de Pedro II, Alvimar Martins, participou do evento e destacou a importância de reunir os profissionais da Educação para a discussão de propostas e melhorias para o setor em Pedro II. “O encontro de hoje trata de 20 metas para a melhoria da Educação para que possamos ofertar, cada vez mais, uma educação de qualidade aos nossos estudantes. Este é um tema que precisa estar sempre em debate, com a discussão de ideias que sanem os problemas que ainda existem, como evasão e reprovação escolar”, disse o prefeito.

O gestor também destacou o avanço na educação de Pedro II e o desafio de aumentar o IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que mede a qualidade do ensino. "A ideia é que, a cada ano, aumentemos esse índice e nossos alunos sejam realmente alfabetizados e consigam melhorar de vida através da educação”, finalizou Alvimar Martins.

Durante a conferência, houve uma plenária de apresentação e discussão do Regimento Interno do evento; palestra com o advogado especialista em Direito Público e Consultor em Gestão Pública Educacional no Piauí e Maranhão, Hans Mendes; momento com os Grupos de Debates dos 8 Eixos Temáticos que contemplam o Plano Municipal de Educação; seguido de plenária para socialização das metas dos Eixos, com a consequente eleição dos Delegados para a Conferência Intermunicipal e plenária final com a consolidação das documentações.

O evento também foi prestigiado pelos vereadores, Samuel Silva (PDT) e Carlos Oliveira (PP), pelos secretários, José Neto (Administração), Eugênio Cavalcante (Indústria e Comércio) e Kelcylene Oliveira (Educação).

























Fonte: SEMCOM

Fotos: Eudes Martins

