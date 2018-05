IFPI Pedro II promove campanha: Trânsito Educação para Vida com município

O projeto “Trânsito: Educação para a vida”, realizado pelo IFPI de Pedro II, promoveu ação de mobilização junto à população pedrossegundense, com o apoio da prefeitura, através da Secretaria Municipal de Comércio e Desenvolvimento Econômico de Pedro II, na última sexta-feira (27), no espaço do Mercado do Artesão “Inácia Maria de Oliveira”.

A ação, no entendimento do secretário municipal de Comércio e Desenvolvimento Econômico, Eugênio Cavalcante: “Uma campanha dessa visa educar a sociedade! Da importância de se andar corretamente nas vias trafegáveis na zona urbana e na zona rural. O principal é que estamos aqui, juntamente com o IFPI – Instituto Federal do Piauí, que é órgão do serviço público federal, e a nossa prefeitura, através de nossa secretaria, serviço público municipal, que também temos a obrigação de fazer com que isso aconteça. Que as pessoas procurem trafegar educadamente no trânsito.”

Já para a professora do curso de Administração do IFPI Pedro II, realizadora do projeto “Trânsito: Educação para a vida – Todos por um trânsito mais seguro”, professora Dayane Rodrigues, ao falar da motivação para trabalhar esse tema com a população, afirma: “A gente tem a intenção de trazer orientações para toda a sociedade, tentando mostrar atitudes seguras que façam o trânsito melhor, que seja mais fácil de transitar em nossa cidade. Tivemos atividade com a PRF no campus. A gente fez a panfletagem no Mercado e nas ruas ao redor e também no sinal de trânsito, no centro de Pedro II. Fomos ao CEEP Angelina Mendes Braga, com palestras. Voltamos ao IFPI, onde estivemos em todas as salas. E agora fizemos essa ação juntamente com a prefeitura e com a gerência do Mercado do Artesão.”

O aluno do IFPI e participante Thiago Christiano Pinheiro, por sua vez, informa: “Estamos trazendo estatísticas dos acidentes de trânsito, custos e gastos de um modo geral que o governo tem com esses acidentes, e várias dicas de segurança – tanto para o motorista, quanto para o pedestre e o motociclista principalmente.”





















Fonte: João Paulo Santos Mourão

Jornalista DRT 2077/PI

Eudes Martins