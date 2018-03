IFPI Pedro II: Formatura dos alunos das primeiras turmas do Campus

O Campus Pedro II do Instituto Federal do Piauí realizou, na noite de sexta-feira, 23 de fevereiro, a solenidade de formatura dos alunos que concluíram o ensino médio integrado aos cursos técnicos em Administração, Informática e Meio Ambiente. A cerimônia foi aberta oficialmente pelo reitor Paulo Henrique Gomes de Lima.

Além do reitor, também participaram da solenidade de formatura o diretor do Campus Pedro II, Nonato Silva, o pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, Antônio de Pádua, coordenadores de cursos, professores e técnicos-administrativos homenageados, familiares e comunidade em geral.

O diretor do Campus Pedro II, Nonato Silva, destacou a importância da conclusão de um curso, sobretudo sendo ele de Ensino Médio Integrado ao Técnico e parabenizou aos alunos pela formatura. “A nossa joia de Campus, conta com bens preciosos, que vão além da estrutura física, pois se trata do material humano e intelectual contido nos excelentes profissionais que contribuem para a formação de alunos mais capacitados e prontos para assumir uma profissão, estas foram apenas as primeiras de muitas turmas que sairão daqui preparados para encarar a nossa realidade, destacar ainda o grande número de alunos do nosso campus aprovados no ENEM, deixo aqui os meus parabéns a todos estes grandes vencedores por mais um passo obtido na vida”, comentou Nonato Silva.

Paulo Henrique, reitor do IFPI, falou da sua alegria em participar de um momento tão importante da história do Campus Pedro II, na oportunidade ele destacou a responsabilidade da instituição em receber os alunos e transformar o conhecimento de cada um para que se possa entregar a sociedade cidadãos capacitados. “Isso deixa toda a nossa comunidade estudantil bastante lisonjeada. Quero agradecer aos profissionais que compõem este Campus (gestores, professores, técnicos administrativos e serviços terceirizados) pelo empenho em transformar o conhecimento de cada aluno, transformando-os em verdadeiros cidadãos e em nome de todos, parabenizo os concludentes dos Cursos Técnico Integrado de Administração, Informática e Meio Ambiente e lhes desejo muito sucesso, dizer que estou muito feliz pelo momento”, disse o reitor.

Um momento histórico para a educação pedrossegundense foi realmente essa a impressão de todos que acompanharam a solenidade de formatura dos alunos das primeiras turmas dos Cursos de Administração, Meio Ambiente e Informática do Instituto Federal do Piauí (Campus Pedro II).

A solenidade reuniu um misto de emoções e de realizações. Os alunos das primeiras turmas entraram para a história do IFPI Pedro II. Todo o momento solene teve um clima de despedidas para os novos técnicos, foi perceptível a emoção de cada um deles no momento da oratória das turmas.

O evento também foi prestigiado por familiares e amigos dos concludentes e por todos aqueles profissionais que tiveram a oportunidade de acompanhar os alunos durante os três anos de estudo na Jóia de Campus – IFPI Pedro II.





























Eudes Martins