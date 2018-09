IDEB 2017 revela que educação de Pedro II voltou a crescer

Após um intenso trabalho de investimentos, a educação de Pedro II volta a comemorar. O IDEB (Índice de Desenvolvimento Básico da Educação) apontou que 75% das escolas do município alcançaram a meta prevista pelo órgão, bem acima dos 36% registrados em 2015. O município teve um crescimento no IDEB até o ano de 2011. Já no ano de 2013, houve queda e estagnou em 2015, voltando a crescer, novamente, no ano de 2017, com resultado divulgado neste ano de 2018. A secretária municipal de Educação, Kelcylene Oliveira, destaca o esforço feito para a melhoria do índice educacional em Pedro II.

“Nos anos 2013 e 2015, lamentavelmente, não tivemos nenhuma evolução no IDEB, mas, após assumir a Secretaria de Educação, em 2017, entre as nossas metas, também colocamos como objetivo melhorar essa nota do IDEB. Graças ao esforço de toda a nossa equipe de profissionais e o apoio nos dado pelo prefeito Alvimar Martins, tivemos o nosso objetivo alcançado. Foi um salto significante e vamos continuar trabalhando para alcançarmos melhores resultados na nossa educação”, frisa a secretária.

O Índice funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da qualidade da Educação pela população por meio de dados concretos, com o qual a sociedade pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto, o IDEB é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente.





















