IBGE faz apresentação e entrega de atlas escolares em Pedro II

O Chefe da Unidade Estadual do IBGE no Piauí, Leonardo Santana, juntamente com o técnico Supervisor de Disseminação de Informações do IBGE no Piauí, Eyder Mendes Vilanova, e agentes censitários do órgão em Pedro II, estiveram na Escola Municipal Monsenhor Lotário Weber para uma apresentação junto aos alunos do Ensino Fundamental.

Para Leonardo Passos, “Nós temos como objetivo dessa visita mostrar um pouco do que é o IBGE, o que o IBGE faz, quais são as suas principais atribuições, porque nós temos como missão maior retratar o Brasil, com informações necessárias ao conhecimento da realidade brasileira e ao exercício da cidadania. E nós temos um projeto pioneiro, esse é o primeiro município em que estamos realizando essa ação, em Pedro II, que é uma aproximação do IBGE com as escolas.”

“Nós temos hoje vários materiais dedicados e direcionados para utilização das informações coletadas pelo IBGE nas escolas. Hoje o professor pode utilizar diversas informações do IBGE, é importante que a gente já forme uma consciência cidadã nesses jovens, de que possamos mostrar a realidade do nosso país, quantas pessoas vivem em nosso país, como estão vivendo, como está a questão do emprego e renda, então hoje o IBGE está em diversos segmentos da sociedade e a gente tem que se aproximar e mostrar como os alunos podem ter acesso a essas informações. Hoje nós temos o site que está reformulado, está bem mais acessível, para encontrar informações do município, informações do Piauí, e de todo o país.”

Conforme a secretária municipal de Educação de Pedro II, Prof.ª Kelcylene Ribeiro, a vinda do IBGE ao ambiente da escola e interagir com os alunos foi uma surpresa bem interessante: “Os técnicos do IBGE trouxeram uma palestra para nossos alunos onde mostraram todo o trabalho do IBGE, que vai muito além do recenseamento, da contagem da população, eles fazem um trabalho muito mais amplo, um trabalho de informações e também dentro dessa palestra na escola Monsenhor Lotário, eles repassaram a importância deles alunos estarem cientes dessas informações. Foi um momento muito interessante e de muito aprendizado. Estamos ainda mais felizes por estar sendo a primeira cidade escolhida para recebê-los com esse novo projeto do IBGE. Só temos a agradecer.”

No final da apresentação, os expositores fizeram a entrega de kits com 90 (noventa) atlas escolares para a Secretaria Municipal de Educação, onde serão distribuídos entre as bibliotecas das escolas do município. Eles também entregaram kits com caneta, calendário e agenda personalizada do IBGE para a secretária municipal de Educação, Kelcylene Ribeiro. A direção da escola Monsenhor Lotário também ganhou kit do IBGE. O IBGE foi fundado em 1946 e completará 72 anos em 2018. Para mais informações sobre o órgão, basta acessar o site: www.ibge.org.br.

Além da secretária municipal de educação, Profª. Kelcylene Ribeiro, estiveram presentes também o diretor pedagógico da SEMED, Profº. Joel Neves e o secretário municipal de administração, José Marques.

















