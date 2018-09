HMJGN de Pedro II divulga balanço de partos realizados desde janeiro de 2017

A Prefeitura de Pedro II, por meio da direção do Hospital Maternidade Municipal Josefina Getirana Netta, divulgou dados referentes à quantidade de partos realizados na unidade de saúde no período de janeiro de 2017 a agosto deste ano. De acordo com o balanço, foram realizados 406 partos; deste total, 288 foram procedimentos normais e 121, cesarianas.

De acordo com a diretora do hospital, Lucimeire Pacífico, os números corroboram com a preocupação da administração municipal em garantir atendimento às futuras mães pedrossegundenses no próprio município.

“O atendimento às gestantes na rede pública de saúde em Pedro II tem início nas primeiras semanas de gestação, com acompanhamento do pré-natal até o nascimento do bebê. Em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, conseguimos oferecer todos os serviços aqui mesmo em Pedro II, o que garante mais conforto para a mãe e a família. Anteriormente, quase a totalidade das gestantes que davam entrada para trabalho de parto no hospital eram transferidas para outras cidades. Isso faz parte da estratégia de ação para a Saúde defendida pelo prefeito Alvimar Martins, que tem buscado, incansavelmente, meios de garantir melhor atendimento aos pedrossegundenses”, ressalta Lucimeire Pacífico.

No período da pesquisa, o Hospital Maternidade Municipal Josefina Getirana Netta recebeu a renovação do título Iniciativa Hospital Amigo da Criança – IHAC, que tem como objetivo promover, proteger e apoiar o aleitamento materno-infantil.

A unidade de saúde conta com médicos plantonistas 24 horas, além de estrutura para realização de atendimentos diversos, entre consultas com especialistas, exames, cirurgias, transporte e encaminhamento de pacientes.

















Fonte: SEMCOM

Eudes Martins