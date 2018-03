HMJGN comemora o Dia Internacional da Mulher

Uma manhã diferente nesta quinta-feira (08/03) com um delicioso coffee break servido no refeitório do Hospital Maternidade Josefina Getirana Netta em Pedro II para as mulheres funcionárias da instituição em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, uma programação especial voltada para as profissionais de saúde que desempenham seus trabalhos no hospital e para todas as colaboradoras.

O momento também foi marcado com a entrega de presentes para as mesmas, as enfermeiras e colaboradoras, receberam itens relacionados à data, uma forma encontrada pelo HMJN em homenagear todas as mulheres que colaboram com o funcionamento daquela instituição de saúde. Assim foi a comemoração ao Dia Internacional da Mulher do Hospital Maternidade Josefina Getirana Netta, o evento foi prestigiado pelo médico Walmir Café e pelo gerente de Enfermagem, Fernando Leopoldo.

Segundo a diretora administrativa do HMJGN, Meiry Pacífico, além da homenagem às mulheres, o evento tem o papel de aproximar ainda mais a instituição das profissionais que lá desempenham um belo trabalho. “Acreditamos que esta pequena homenagem reflete na qualidade do atendimento, além de proporcionar melhora significativa no quadro geral no que se refere ao convívio, ao atendimento ao paciente, possibilitando a vivência hospitalar mais acolhedora, humanizada e menos traumatizante, fortalecendo vínculos como família. Aproveito para agradecer ao prefeito Alvimar Martins por atender ao nosso pedido e tornar esse momento viável, o que significa atenção a todos aqueles/as que aqui desempenham sua função e elas merecem”, frisou a diretora.

A gerente de Farmácia e enfermeira do Centro Cirúrgico, Tânia Monteiro, na ocasião parabenizou a todas as suas companheiras de trabalho e destacou o objetivo da ação. "Parabenizo a todas, assim também me sinto parabenizada, pois esse é o objetivo dessa ação realizada pelo Hospital Maternidade Josefina Getirana Netta, parabenizar as mulheres que trabalham nessa instituição, pois sem elas, o hospital não funcionaria tão bem como vem funcionando e isso fortalece ainda mais o laço entre todas as profissionais do Josefina", comentou Tânia.

























Fonte: SEMCOM

Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins