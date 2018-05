Governo lança 15ª edição do Festival de Inverno de Pedro II hoje

A 15ª edição do Festival de Inverno de Pedro II será lançada, nesta terça-feira (22), às 11h, no Palácio de Karnak. Na solenidade, será divulgada a programação oficial do festival, que conta com diversas atrações nacionais e locais já confirmadas.

O evento reunirá, entre os dias 31 de maio e 3 de junho, música, artesanato, turismo e gastronomia. Durante a solenidade, as autoridades responsáveis pelo evento apresentarão oficialmente as atrações musicais que contam com grandes nomes da música brasileira, como Skank, Fagner, Vanessa da Mata e Alcione.

Para a secretária de Estado da Cultura, Bid Lima, esta edição será inesquecível. “Tivemos um cuidado especial ao escolher a programação do palco Opala. O jazz e blues serão mantidos, que já é característico do festival, assim como a presença de artistas locais. E assim como no ano passado, vamos incluir o samba da melhor qualidade com Alcione e as piauienses do Sambatom”, finaliza a gestora.

O Festival de Inverno de Pedro II é a uma realização do Governo do Estado, por meio das Secretarias de Estado da Cultura e do Turismo, Prefeitura de Pedro II e Sebrae, com patrocínio da Caixa Econômica Federal.

Ascom