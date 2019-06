Governo garante pontos de internet durante Festival de Inverno

A Agência de Tecnologia da Informação do Piauí (ATI) participa pelo quarto ano do Festival de Inverno de Pedro II, quechega à sua 16ª edição em 2019. O evento, realizado na cidade de Pedro II, localizada no norte do estado, terá sinal de internet livre nos principais locais do evento.

De acordo com a direção da ATI, este ano o serviço conta com um diferencial, além das três praças no município, o ponto turístico Mirante do Gritador também será contemplado com sinal de internet para uso do público que visita a cidade.

As praças que receberão conexão livre, através do projeto Piauí Conectado, serão a Praça Dep. Manoel Nogueira Lima(Bonelle), onde se apresentam as principais atrações no Palco Opala; a Praça da Matriz, Domingos Mourão Filho, onde fica o Palco Gritador, além da Praça Dep.Milton Brandão, conhecida durante o festival como a “Praça do Jazz”.

“Estamos trabalhando para que todos os que estiverem no Festival de Inverno de Pedro II tenham acesso à internet e possam divulgar nossa cultura e o Piauí para o mundo neste festa que tem se destacado no país e é reconhecida internacionalmente”, conta o diretor da ATI, Antônio Torres.

O gerente de Infraestrutura e Serviços Compartilhados da ATI, Weslley Sousa, explica a dinâmica dos locais de ponto de internet. “A primeira vez que nós participamos foi em 2016, quandocolocamos três pontos de internet no evento e, desde então, todos os anos nos comprometemos em colocar essa internet de acesso público em três das principais praças. Este ano teremos um diferencial, com a instalaçãodo 4º ponto no morro do gritador a pedido da Setur, então a população vai se beneficiar também de conectividade com a internet no local”, disse.

A conexão de internet será via rádio. De acordo ainda com o gerente, serão disponibilizados dois técnicos da ATI que farão a verificação da conectividade nos quatro pontos ao longo do evento. “Além dos dois técnicos da ATI teremos mais dois técnicos da empresa que estará provendo a internet para o Estado e acompanhando nossos técnicos, a fim de detectar algum tipo de problema e solucionar esses questões, para que não falte internet em nenhum dos pontos e em nenhuma das localidades onde vai estar acontecendo o evento”, finalizou Weslley Sousa.