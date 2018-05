Goleadas marcaram a primeira rodada do Ruralzão 2018 de Pedro II

Começou o Campeonato Rural de Pedro II e neste final de semana já movimentou as comunidades da zona rural do município. A abertura da competição aconteceu no sábado (19) e seguiu com mais 10 jogos no domingo (20). Aconteceu de tudo e mais um pouco nesta primeira rodada da competição, partidas emocionantes, goleadas, empates e vitórias simples, o certo, é que teve muita bola na rede pelas partidas válidas pela maior competição esportiva de Pedro II, o Ruralzão 2018.

Confira o placar dos jogos:

Grupo A:

São Luis de Cima 0 X 3 Lapa

São Miguel 0 X 3 São Luis de Baixo

Grupo B:

Cantinho de Cima 0 X 0 Vista Alegre

Olho D’água do Meio 1 X 4 Felipe

Grupo C:

Carnaubinha Centro 3 X 0 Pequis

Ingazeira 0 X 1 Rodrigo

Grupo D:

Placas X Olho D’água dos Paulinos (Placas ganhou por W.O)

Terra Dura 6 X 0 Pedra Grande

Grupo E:

Cancao 1 X 3 Tucuns dos Pedro

Santana 0 X 2 Barro dos Lopes

Grupo F:

Real Barça 10 X 0 Olho D’água dos Alexandrinos

Grupo G:

Serra dos Matões 0 X 0 Cantinho

O Campeonato Rural de Pedro II, o Ruralzão 2018, é uma realização da Prefeitura Municipal de Pedro II através da Secretaria de Desporto, por intermédio de uma emenda parlamentar do deputado estadual, Wilson Brandão (PP).

















Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins