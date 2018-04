Gestantes acompanhadas pelo Laços de Amor recebem orientação durante palestra

A Prefeitura de Pedro II, por meio da secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), promoveu, nessa quarta-feira (18), no auditório da Secretaria, a palestra “Aprendendo a ser mamãe” com gestantes que integram o Programa Laços de Amor, gerenciado pela Semas.

O objetivo dos encontros, que acontecem regularmente, é oferecer cuidados especiais, acompanhamentos e orientações durante o período da gravidez de modo a assegurar os direitos das gestantes e mães de recém-nascidos.

A palestra ministrada pela coordenadora da Atenção Básica da secretaria municipal de Saúde, Karen Gonçalves, abordou a importância de seguir as recomendações durante todo período de gravidez. “Gestação não é doença e sim saúde. Mas é necessário que a gestante tome todos os cuidados necessários e, para isso, é necessário que todas as gestantes sejam acompanhadas por profissionais, façam todas as consultas, exames e também mantenham as suas vacinas em dia”, diz Karen Gonçalves.

A coordenadora do Programa Laços de Amor no município de Pedro II, Margarida Gomes, explica em linhas gerais como se desenvolve o programa. “Nós estamos tendo muito proveito com o Laços de Amor. Na última reunião, compareceram 92 gestantes, o que é muito importante para elas, para nós e para a cidade. Então, é um laço de amor. Contamos com a participação dos CRAS, CRAS I e CRAS II, Secretaria de Saúde e Hospital Maternidade Josefina Getirana. No momento estamos com cerca de 150 gestantes e entregues 77 enxovais e, em maio, serão mais 50 entregas simbólica no Dia das Mães”, explica.

A iniciativa disponibiliza apoio às gestantes do município através de atendimento e orientação sobre os direitos sociais específicos da vivência gestacional. Nos encontros do programa Laços de Amor, as mães também participam de atividades de lazer e integram o programa, que disponibiliza enxoval aos bebês recém-nascidos. Além das orientações às mamães, o programa também reúne os pais para esclarecer sobre os cuidados e proteção dos direitos das futuras mães.

























Fonte: SEMCOM

Fotos: Edinardo Pinto

Eudes Martins