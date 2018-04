Fora de casa seleção de Pedro II fica no empate diante de Domingos Mourão

A seleção Sub 21 de Pedro II ficou no empate por 1 a 1 diante a seleção de Domingos Mourão em jogo de estréia válido pela Copa Integração Norte de Futebol Sub 21, o confronto entre as duas seleções aconteceu no campo da localidade Cachoeirinha, zona rural de Domingos Mourão na tarde de domingo (22/04), as duas seleções fizeram um jogo equilibrado e de muitas emoções.





Quem marcou primeiro foram os visitantes, aos 32 minutos do primeiro tempo, num ataque rápido, Felipe Cruvela chutou forte sem chances para o goleiro da seleção de Domingos Mourão, fazendo 1 a 0 para Pedro II. O intervalo foi de muito diálogo entre as comissões técnicas e os jogadores de ambas as equipes. Domingos Mourão tinha a missão de pelo menos empatar a partida já que jogava em casa, já Pedro II tinha o objetivo de ampliar ou segurar o placar de 1 a 0 até o término da partida e sair como vitorioso no jogo de estréia da competição.





O tempo passava e o placar permanecia 1 a 0 para Pedro II, quando aos 38 minutos do segundo tempo, o atleta Lorran chamou a responsabilidade para si e marcou para Domingos Mourão, deixando o jogo empatado em 1 a 1, gol bastante comemorado pelos torcedores e jogadores de Domingos Mourão. O jogo permaneceu empatado até o apito final do árbitro, com destaque para o goleiro Tuca de Pedro II que fechou o gol fazendo boas defesas.