Final de semana com doze jogos e muitos gols pelo Ruralzão de Pedro II

A Copa do Mundo do homem do campo de Pedro II, o Ruralzão 2018, continua sendo o centro das atenções no município e movimentando as mais diversas comunidades. O final de semana foi de mais doze jogos e muitos gritos de gols. Os confrontos aconteceram na tarde de sábado (23) e domingo (24) por todos os grupos da competição. Acompanhe os resultados:



Grupo A

Lapa 2 X 1 São Luis de Baixo;

São Miguel 1 X 5 Esperança;

Grupo B

Vista Alegre 0 X 2 Felipe;

Olho D’água do Meio 4 X 1 São Francisco;

Grupo C

Pequis 2 X 1 Rodrigo;

Grupo D

Terra Dura 1 X 1 Palmeira dos Soares;

Grupo E

Tucuns dos Pedro 0 X 0 Barro dos Lopes;

Santana 2 X 3 São Braz;

Grupo F

Olho D’água dos Alexandrinos 3 X 3 Carnaubinha;

Boca JR 4 x 0 Confiança;

Grupo G

Cantinho 3 X 4 São João;

Serra dos Matões 4 X 2 Carnaúbas.

O Campeonato Rural de Pedro II é uma realização da Prefeitura de Pedro II através da Secretaria de Desporto. O Ruralzão conta com uma emenda parlamentar do deputado estadual, Wilson Brandão (PP).

















Fotos: Eudes Martins

Fonte: SEMCOM

Eudes Martins