Festejo de Santa Luzia no Bairro Caixa D’água foi muito participativo

Aconteceu na noite dessa terça-feira (20/11) no Bairro Caixa D’água em Pedro II o encerramento do festejo de Santa Luzia. Uma procissão com a participação de dezenas de fiéis encerrou o festejo da padroeira do bairro que teve início no dia 10 de novembro.

A procissão teve inicio na Travessa João Mendes com concentração em frente à igreja, logo em seguida todos saíram em caminhada por algumas ruas e retornaram a igreja onde outras dezenas de pessoas já aguardavam para a celebração e benção final. A Santa Missa foi presidida pelo Frei Paulo Sérgio da área Pastoral da cidade de Lagoa de Francisco.

Há exemplos de anos anteriores, o festejo de Santa Luzia também foi bem participativo e a expectativa é que a cada ano ele cresça ainda mais. “Em 2019 iremos trabalhar com mais intensidade, mais dedicação em prol do nosso festejo, para que seja bem mais participativo e grandioso, aproveito para agradecer a todas as pessoas que participaram da festa de Santa Luzia, de forma especial a todos que se doaram e colaboraram diretamente para o sucesso do festejo”, destacou Teresinha, uma das incentivadoras.

Neste ano de 2018, o festejo de Santa Luzia no Bairro Caixa D’água trabalhou a seguinte temática: “Sejamos Sal da Terra e Luz do Mundo”.





















Eudes Martins