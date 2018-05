Fagner, Vanessa da Mata, Skank e Alcione no Festival de Inverno de Pedro II

O Teatro Mágico, Raimundo Fagner, Vanessa da Mata, Skank e Alcione são os grandes destaques da programação de 2018 do Festival de Inverno de Pedro II. A programação oficial está marcada para acontecer de 31 de maio a 3 de junho em Pedro II, município a 195 km de Teresina.

Na quinta-feira (31), quem abre a noite é o duo Osmar Milito & Indiana Moma. Milito, exímio pianista e um dos maiores nomes do Jazz e Bossa no país se une a cantora hondurenha Adriana Moma, que canta também música latina. Em seguida quem se apresenta é a banda paulista O Teatro Mágico, que apresenta seu show tradicionalmente unindo as artes performáticas à canção. Ainda na quinta-feira Raimundo Fagner também embala os corações do Festival de Inverno e quem fecha a programação é a banda local Mero Homem.

Na sexta-feira um tributo a Frank Sinatra abre a noite, seguido pelo show da veterana no Festival de Inverno de Pedro II, Vanessa da Mata, a cantora volta nesta edição para celebrar os 15 anos do Festival. Em seguida ainda sobem ao palco o grupo RC na veia com os maiores sucessos de Roberto Carlos e Fauzi Beydoun, Vocalista da banda Tribo de Jah, com banda Soul Vibe encerrando a sexta-feira.



No sábado Alma Tomas e sua voz forte abrem a programação no palco que vem seguida da banda Retrô de Pedro II. Para agitar a multidão o SKANK vem com seus sucessos do pop rock para levantar a poeira seguidos de Batuque Elétrico que encerra a penúltima noite da programação.

Na última noite de festival o samba dá o tom. A banda feminina Sambatom abre a programação do domingo e encerrando a noite e toda a programação do festival Alcione apresente seu mais novo show repleto de canções já conhecidas e verdadeiros hinos do samba nacional.

O Festival de Inverno de Pedro II é a uma realização do Governo do Estado, por meio das secretarias de Estado da Cultura e do Turismo, Prefeitura de Pedro II e Sebrae, com patrocínio da Caixa Econômica Federal.

Confirma a programação:

QUINTA (31/05)

Osmar Milito & Indiana Moma

Teatro Mágico

Raimundo Fagner

Mero Homem

SEXTA (01/06)

Tributo a Frank Sinatra

Vanessa da Mata

RC na veia

Fauzi Beydoun (Vocalista da banda Tribo de Jah) e banda Soul Vibe

SÁBADO (02/06)

Alma Tomas

Retrô (Pedro II)

Skank

Batuque Elétrico

DOMINGO (03/06)

Sambatom

Alcione













Fonte: SECULT

Eudes Martins