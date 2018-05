Estradas vicinais estão sendo recuperadas no município de Pedro II

A Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Habitação (SEINFHA), está cumprindo a agenda de trabalho voltada à recuperação e à abertura de estradas na zona rural. Com o fim do período chuvoso, foi retomada a recuperação das estradas vicinais, dando prioridade àquelas que ficaram em situação de trafegabilidade mais comprometida, como é o caso das estradas da região da comunidade Lapa, que em alguns pontos ficaram intrafegáveis.

O primeiro trecho de estrada a receber os reparos foi o que liga a comunidade Esperança à comunidade Lapa, com uma extensão de 7 km, já concluído. Na comunidade Lapa, foram recuperadas todas as vias de acesso, com uma extensão de 2,5 km, incluindo o empiçarramento ao cemitério da comunidade.

Na mesma região foi construída uma estrada de 4 km ligando as comunidades Esperança e Olho D’Água da Onça. “A via foi alargada e receberá o empiçarramento assim que o terreno apresentar condições, pois a chuva deixou o solo excessivamente encharcado. A pedido dos moradores do assentamento Esperança, também foram construídos 600 metros de estradas ligando o assentamento à comunidade Esperança”, diz o secretário de Infraestrutura e Habitação, João Manoel da Cruz.

A comunidade Pai Antônio também recebeu uma nova estrada, de 1 km, que liga à estrada principal. A recuperação seguiu até a comunidade Vale do São Francisco, por uma extensão de 7 km.

“Nossas equipes ainda estão trabalhando na comunidade São Miguel, com a recuperação de trecho de 1,5 Km de extensão, melhorando o acesso das famílias que residem naquela comunidade. Após a conclusão, vamos recuperar 4 Km de estrada ligando a referida comunidade ao Vale do São Francisco.

A próxima comunidade a receber reparos nas estradas é a região do São Luís. O município ainda vai recuperar os 18 Km de estradas que ligam a comunidade Esperança até a PI-216 (antiga BR-404).

















Fonte: SEMCOM

Fotos: Edinardo Pinto

Eudes Martins