Espaço Criança foi muito prestigiado durante o FIP2 2018

A Prefeitura de Pedro II através da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) realizou no último dia 01º de junho (sexta-feira) na Praça, Padre Raimundo José Vieira, (Praça do Cruzeiro) o Espaço Criança. O evento já faz parte da programação do Festival de Inverno e mais uma vez o projeto desenvolveu várias atividades, dando ênfase ao estímulo à leitura de forma bem divertida e a exemplo das edições anteriores, foi bastante prestigiado.

Momentos especiais de leituras, curiosidades, apresentações e superação. Várias encenações teatrais, coreografias, show de mágica, entre outras apresentações realizadas pelos alunos das escolas da rede municipal de ensino.

Destacar a presença das famílias com seus filhos, onde os mesmo tiveram contato com a leitura, jogos educativos, pinturas, prestigiaram e ficaram encantados com as apresentações, entre outras ações destinadas exclusivamente para as crianças presentes.

Muitos pais levam os seus filhos para o Espaço Criança desde a primeira edição e sabem que é um momento único para a criançada, outros pais com seus filhos prestigiaram o evento pela primeira e já afirmam que não perderão a próxima edição que só acontecerá no próximo festival em 2019.

A Secretária de Educação, Kelcylene Oliveira, reforça que o Espaço Criança proporciona diversão e desperta a leitura nas crianças e nos pais. “O Espaço Criança tem como objetivo, incentivar a leitura nos pequenos desde cedo como também estimular os seus pais a estudarem juntos com as crianças. É a literatura infantil em um espaço divertido e maravilhoso, onde podemos acompanhar a curiosidade de cada criança ao tocar nos livros, isso é algo que emociona não somente os pais, mas também os professores”, disse Kelcylene.





















Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins