ESF promove mobilizações de promoção de saúde em Pedro II

As duas últimas semanas foram de muito trabalho para as equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF) do município de Pedro II. Com ações planejadas e estratégicas, foram realizadas uma série de atividades nos diversos postos de saúde. As ações compreendem esclarecimento, orientação e educação popular em saúde, aliadas ao atendimento humanizado, voltada para as comunidades pedrossegundenses.



No assentamento Arara, com apoio da equipe da enfermeira Kadja Barreto foi iniciado, no dia 18 de abril, o ciclo de atividade educativa alusiva ao Dia Mundial de Combate à Hipertensão, comemorado a 26 de abril. No ESFVila Kolping, com o apoio da equipe e Enfermeira Gislene Monteiro, teve palestra sobre leishmaniose e café da manhã reforçado aos usuários orientados, com a participação de Thayanna Sotero, fonoaudióloga do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF.

No ESF Centro de Saúde, com o apoio da equipe e Enfermeiro Rodrigo Sotero, houve palestra educativa sobre a leishmaniose com a participação da fisioterapeuta Isabel Sousa e da fonoaudióloga Thayanna Sotero. O mesmo tema também foi pauta das ações realizadas no ESF Lagoa do Sucurujú, onde, com apoio da equipe local e Enfermeira Maria Herlândia Sousa, foi realizada atividade educativa sobre a leishmaniose.

























Já na comunidade Lapa, com apoio do ESF Tucuns dos Donatos e da Enfermeira Kadja Barreto, houve ações do Programa Saúde na Escola – PSE contra a gripe e orientações à população da região. No ESF do bairro Mutirão, com o apoio da Enfermeira Nadja Monte, por exemplo, foi realizada palestra com o grupo de acompanhamento de hipertensos, juntamente com a nutricionista do Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF, Larissa Carvalho, além de atividades no Anexo Escolar Manoel Nogueira Lima sobre a prevenção e combate à dengue.



No Anexo Escolar Monsenhor Lotário Weber, com o apoio da Enfermeira Carla Rodrigues, houve atividade educativa sobre a prevenção e combate à leishmaniose, com participação do alunado e professores.

No ESF Cristo Rei, com apoio do Enfermeiro Maximiliano Rodrigues, também houve a campanha “Sou 12x8” de prevenção e combate à hipertensão arterial, envolvendo o público usuário e com a participação também da nutricionista do NASF. Também na ESF São Francisco, com o apoio da Enfermeira Carla Rodrigues, houve roda de conversa instrutiva com o tema da hipertensão arterial, em que os usuários receberam folhetos educativos e informações úteis.





























Fonte: SEMCOM

Fotos: João Paulo

Eudes Martins