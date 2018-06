Escritório Conthábil Ailton Pereira realiza encontro com seus clientes

O Escritório Conthábil Ailton pereira realizou com seus clientes uma noite de conhecimento e informação da Área Comercial. O Primeiro Encontro do Escritório Conthábil Ailton Pereira aconteceu no auditório do SINTE em Pedro II e foi bastante prestigiado, onde os participantes tiraram dúvidas sobre as rotinas da SEFAZ e E-social.

Na oportunidade, os participantes acompanharam duas palestras, a primeira foi ministrada pela gerente regional da SEFAZ – Piauí, Aurora Mascarenhas, a mesma trouxe assuntos pautados a malha fiscal, atuação, fiscalização e procedimentos da SEFAZ, focando a importância dos contribuintes buscarem informações juntos aos meios eletrônicos.

A segunda palestra ficou por conta do Contador Ailton Pereira. O palestrante falou a seus clientes e participantes sobre o E-social e suas modificações nas rotinas trabalhistas, chamou a atenção dos mesmos para as obrigações dos contribuintes com os prazos e das mudanças que ocorreram nos processos de RH.

Para o contador e idealizador do evento, o encontro foi bastante positivo. “Foi uma iniciativa nossa com o apoio dos colaboradores do escritório, de manter os nossos clientes bem mais informados e vimos que o objetivo foi atingido e tivemos um encontro bem positivo e participativo”, comenta o contador.

















Fonte: Ailton Pereira



Eudes Martins