Escolas municipais de Pedro II terão assistentes de alfabetização

A secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Pedro II realizou na última quinta-feira (10), uma formação inicial para os diretores, coordenadores, professores alfabetizadores e assistentes de alfabetização do Programa Mais Alfabetização que passarão a atuar a partir da próxima segunda-feira (14) nas escolas da rede municipal de ensino. Com a adesão do município ao programa, as escolas vão contar com assistentes pedagógicos nas turmas de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, auxiliando no processo de alfabetização dos alunos.

O Programa Mais Alfabetização é uma iniciativa do Ministério da Educação (MEC), que tem como objetivo aumentar os índices de alfabetização das escolas públicas do Brasil, através do incentivo da adesão de assistentes de alfabetização, para ajudar os professores que estão ensinando a leitura e a escrita dos alunos do 1° e 2° anos do ensino fundamental.

A secretária de Educação de Pedro II, Kelcylene Oliveira, demonstra bastante otimismo com a inclusão do programa no município. “Nós, que fazemos a SEMED, estamos otimistas com a implantação do Programa Mais Alfabetização. Acreditamos que, ao final do ano letivo, nossos alunos do 1º e 2º anos terão pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Sabemos que essas habilidades são essenciais para que as crianças possam progredir nos estudos, portanto estaremos trabalhando para o bom funcionamento do programa, como também queremos agradecer ao prefeito Alvimar Martins, que sempre tem nos dado apoio e condições de estarmos trabalhando e aderindo a novos programas que com certeza acrescentam na evolução educacional dos nossos alunos desde as séries iniciais”, destaca a secretária.

















Fonte: SEMCOM

Fotos: Eudes Martins





Eudes Martins