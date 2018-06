Escola realiza projeto sobre países que disputam a Copa do Mundo 2018

A Copa do Mundo é uma das maiores competições esportivas do planeta, sendo motivo de euforia entre os brasileiros devido à seleção canarinha nunca ter ficado fora de nenhuma edição. A competição também é extremamente importante, pois todas as atenções se voltam para o evento e o mundo todo tem a oportunidade de conhecer um pouco da história cultural de cada país participante.

Com isso, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Pedro II vem orientando às escolas da rede municipal de ensino, a também desenvolverem projetos sobre a Copa do Mundo 2018 com os alunos, dando a oportunidade aos mesmos de conhecerem um pouco de cada país participante do mundial.

A direção da Escola Municipal Alfredo Monteiro Alves da comunidade Palmeira dos Soares, com o objetivo de proporcionar aos seus alunos os aspectos políticos, econômicos, histórico, geográfico e cultural dos países que disputam a competição, aplicou o projeto “Copa do Mundo 2018”, que visou ainda desenvolver competências pedagógicas na área econômica, política e cultural.

Os alunos se dedicaram ao projeto e fizeram uma bela apresentação, demonstrando que adquiriram muitos conhecimentos sobre os países participantes, mostrando que as pesquisas realizadas enriqueceram não somente as aulas, mas também o conhecimento de cada aluno.

De acordo com o professor Marivaldo Lopes, o projeto trouxe amplo conhecimento aos alunos participantes. “Esse projeto deu oportunidade aos nossos alunos de conhecerem a cultura de cada país que participa da Copa do Mundo 2018, isso aqui é exatamente uma educação para a cidadania, trazendo um amplo conhecimento para estes estudantes, o projeto proporcionou uma convivência com a cultura de outros países. O sentimento de toda a equipe de professores e da direção da escola é de dever cumprido”, comenta o professor.





















Fonte: SEMCOM

Eudes Martins