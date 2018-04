Escola Municipal Monsenhor Lotário Webber realiza Sarau Bíblico

Na tarde dessa sexta-feira (06/04), a prefeitura de Pedro II, através da secretaria municipal de Educação, realizou com a Escola Municipal Monsenhor Lotário Webber o “I Sarau Bíblico: A verdadeira Páscoa é Jesus”, o evento foi realizado nas dependências do ginásio poliesportivo da própria escola, no bairro Vila Kolping.

Após a composição da mesa de honra foi apresentado o vídeo “Foi por amor”, com argumento a respeito dos motivos de Jesus para celebrar sua paixão pela humanidade, também houve apresentação do poema “Vida, morte e ressurreição de Jesus, o Salvador!” por professores daquela instituição escolar, declamação de Salmos pela professora Solange e aluna Isadora, Louvor Aleluia com as alunas Raissa e Deusinha. Houve na sequência a apresentação “A Ceia Pascoal dos Judeus” sob organização do professor Aristides Pinheiro, declamação de Salmos com o aluno Mateus e a aluna Gisele, seguida da Apresentação com a Coreografia “A crucificação e Ressuscitou” com alunos dos 8º Anos A e B e dos 9º Anos A e B. Por fim, aconteceu a declamação do salmo pela aluna Francisca, o “Louvor Para Sempre” com as alunas Francisca e Raynara e sessão de fotos com os alunos e professores das declamações, apresentações e coreografias.

A professora de Artes Laura Brandão Uchôa, que organizou uma exposição com objetos relacionados à Páscoa feitos pelos alunos expressou que: “Trouxemos o desenho e a pintura principalmente, que é um trabalho que os incentiva a trabalhar em grupo e essa questão de ver mesmo a habilidade da Arte. E realmente com o tema da Páscoa, de transmitir a eles esse verdadeiro significado da Páscoa que é a ressurreição de Cristo”, comentou.

A diretora Núbia Galvão, que é da equipe organizadora do I Sarau Bíblico, também registrou suas impressões e avaliação do trabalho realizado após o evento: “Estamos satisfeitos, muito felizes, porque é um momento de gratidão a Deus pelo que a gente recebe de tão maravilhoso das mãos do nosso Criador. Pois envolvemos toda a equipe e toda a comunidade escolar; pensamos no nosso planejamento pedagógico da escola, juntamente com nossos professores, em fazermos algo sobre a Páscoa. E nos remetemos a uma reflexão sobre o verdadeiro sentido da Páscoa: da morte e ressurreição de Cristo”, disse.

Núbia também relata o porquê da escolha por um Sarau Bíblico: “Ampliamos para o Sarau Bíblico, porque percebemos a empolgação dos nossos alunos, eles estavam motivados e tenho certeza de que uma semente foi plantada, essa semente do bem, do amor, essa semente de Cristo em cada um e hoje eles sabem o verdadeiro sentido da Páscoa”, finaliza a diretora.

























Fonte: SEMCOM

Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins