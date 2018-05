Escola Monsenhor Lotário Weber realiza festa das Mães

Na noite dessa terça-feira (29), as mães de alunos da Escola Monsenhor Lotário Weber, receberam da diretoria daquela escola uma linda festa com muitas atrações. Foi uma festa muito prestigiada.

No começo, falaram na abertura a secretária municipal de Educação, Kelcylene de Oliveira Ribeiro, bem como as diretoras da escola, Paulilania Sousa e Núbia Galvão, enaltecendo o papel social de todas as mães na educação dos filhos. Também presentes a diretora do Anexo Mons. Lotario Weber, Remédios e a coordenadora de Educação Infantil da SEMED, Natália.

Houve apresentação cantada com os alunos do turno manhã, seguida de um recital de poema com as professoras Rosilda e Rosa Edite.

Em continuação, houve uma peça teatral organizada pela professora Solange, com alunos do 8º A e 8º B da escola – com uma emocionada enunciação pela professora Solange do tema da festa “Mãe: Rosa do Jardim de Deus”, integrando e felicitando às mães presentes.

A animação musical ficou por conta do ex-aluno e hoje músico profissional Jair Paulo, com uma seleta da melhor MPB. Ainda ao som de música, foi montado um desfile com as mães, dentre as que se prontificaram a participar, muito divertido, conduzido pela professora Memória e professora Teresinha.

Aconteceu além disso a distribuição de alguns brindes para várias das mães ali sorteadas. Por fim, a entrega de uma recheada cesta de chocolate, a uma das mães presentes.

Ao término, foi servido um jantar e uma sobremesa de recordação, com todo o carinho, às mães nas mesas, como forma de agradecimento a essas mães que também são educadoras. Teve ainda instantes com sessões de fotos para todas as mamães que quiseram, em um cenário especialmente montado para esse intuito.

























FONTE: SEMCOM

Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins