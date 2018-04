Escola Monsenhor Lotário realiza abertura do torneio interclasse 2018

Aconteceu nessa segunda-feira (23), no Ginásio Poliesportivo da Escola Monsenhor Lotario Weber, a abertura oficial do torneio interclasse 2018. Cerca de 15 equipes de futsal estarão em disputa nessa competição. A solenidade contou com desfile dos times, apresentação artística e desfiles das candidatas a rainha da competição.

A abertura do interclasse começou com a apresentação dos times do 6º ao 9º ano da Escola Monsenhor Lotario Weber, os times sub-13 e sub-15 do Anexo Monsenhor Lotario Weber, além dos times São Paulo FC, Cristo Rei FC, C. SM FC, Suricatos FC e River Play FC. Em seguida, aconteceu uma apresentação artística com a “Dança todo mundo”, dos alunos do turno da tarde da escola. Ao final, já no turno da noite, houve o jogo de abertura com os atletas do sub-18.

Durante a solenidade, também foram escolhidas as rainhas da competição. Dentre as rainhas mirins, ficou em 3º lugar Antônia Mirele; em 2º lugar, Sofia Lopes Brito; e em 1º lugar, Geovanna Maria. Do Anexo Monsenhor Lotario Weber, foram escolhidas Lara Moreira de Andrade, em 3º lugar; Erlane de Sousa Oliveira, em 2º lugar; e Bruna Vitória de Oliveira Ferreira, em 1º lugar . As rainhas da Escola Monsenhor Lotario Weber dos turnos tarde e noite foram eleitas da seguinte forma: em 3º lugar, Sarah Cristina, em 2º lugar, Camile Katiele; e em 1º lugar, Ana Clara Sousa.

Fizeram parte da mesa de honra da solenidade de abertura, o diretor pedagógico da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), Joel Neves; a coordenadora de Educação Física da SEMED, Erivânia Santos; a diretora da creche Vovó Inácia, Hellen Honorato; o monitor da Escola Municipal Monsenhor Lotario Weber, Francisco Elson Campelo; a cuidadora do Anexo Monsenhor Lotario Weber, Vanusa Braga Galvão; a secretária do Anexo Monsenhor Lotario Weber, Isabel Leite; a diretora da Escola Monsenhor Lotario Weber da manhã, Paulilania Sousa; a diretora da Escola Monsenhor Lotario Weber da tarde, Núbia Galvão; o diretor da noite da Escola Monsenhor Lotario Weber, Wellington Rodrigues; e a diretora do Anexo Escola Monsenhor Lotario Weber, Remédios Sousa.





















Fonte: SEMCOM

Eudes Martins