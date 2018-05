Escola Cipriano Leite promove festa do dia das mães

Na manhã de quarta-feira (30), a secretaria municipal de Educação, através da Unidade Escolar Municipal Cipriano Leite, promoveu uma bela festa em homenagem ao dia das mães, com as mães de alunos da escola.

De acordo com a diretora Jéssica Cristina, todo dia é dia das mães, mas as mesmas têm uma data especial no mês de maio e que é pra ser comemorado. “A gente quer chamar a comunidade, chamar as famílias para a escola. Então nesse mês de maio, que é um mês todo dedicado às mães, a gente não podia deixar passar essa data tão importante, pois a gente sabe que todo dia é dia das mães. Então a gente deixou para comemorar no final do mês essa data tão importante”, disse.

Jéssica também apresentou a programação que marcou o evento: “As mães participaram de desfile, sorteio de brindes, café da manhã bem especial para elas, é uma forma de demonstrar um carinho por essas mães tão especiais. Aqui na escola temos quase 200 mães e a gente conseguiu trazer várias delas para a escola hoje”, complementa.

Ainda de acordo com a diretora é importante se oferecer esse carinho a elas. “É importante oferecer esse carinho, esse cuidado, proporcionar momentos especiais com café da manhã e esses brindes, porque a, maioria dessas mães são de bairros carentes e aí geralmente no dia das mães o filho não tem dinheiro para comprar um presente para elas. Então todo ano temos o cuidado de ir ao mercado da nossa cidade, no comércio, a gente tem vários colaboradores, desde a nossa secretária de Educação que nos apoia muito nesses eventos, a nossa coordenadora, Valéria, o diretor pedagógico Joel e o comércio em si sempre nos apoiou demais para poder ter vários brindes para agradar as mães no dia de hoje”, pontua a diretora.





















Fonte: SEMCOM

Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins